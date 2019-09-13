Большую Дорогомиловскую улицу в Москве перекроют на сутки для укладки асфальта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Большая Дорогомиловская улица в центре столицы будет перекрыта с 00:00 субботы, 14 сентября, до 00:00 воскресенья, 15 сентября, в связи с проведением дорожно-ремонтных работ с применением технологии бесшовной укладки асфальтобетонной смеси. Об этом сообщает в пятницу ГБУ "Автомобильные дороги".

"В рамках программы "Развитие городской среды" на Большой Дорогомиловской улице будет выполнен комплекс дорожно-ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части. На данный момент на объекте завершаются работы по фрезерованию асфальта. Дорожно-ремонтные работы на Большой Дорогомиловской улице будут производиться с применением технологии бесшовной укладки асфальтобетонной смеси", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, при такой технологии работы ведутся одновременно на всей ширине проезжей части, асфальт укладывается единым ковром. Бесшовная укладка асфальтобетонного покрытия значительно продлевает срок его службы. Всего на этом участке отремонтируют 59 тыс. кв. м дорожного полотна.

"Ремонтные работы на объекте будут выполняться в круглосуточном режиме с 00:00 мск 14.09.19 до 00:00 мск 15.09.2019, с полным перекрытием движения автотранспорта от Кутузовского проспекта до Бородинского моста. На время проведения работ автомобилисты могут воспользоваться альтернативными путями объезда, а именно - проехать по Кутузовскому проспекту", - отмечается в сообщении.

Ремонт Большой Дорогомиловской улицы выполнят 200 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги". Будет задействовано 90 единиц дорожной техники. Последний раз замена асфальтобетонного покрытия на данном объекте проводилась в 2014 году.