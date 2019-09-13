В Москве с помощью системы видеонаблюдения задержан мужчина, находившийся в розыске год

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"8 сентября сотрудниками полиции был задержан гражданин 1989 года рождения, находившийся в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному")", - сообщил собеседник агентства. По его словам, задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина был объявлен в розыск год назад из-за мошенничества с турпутевками. "Злоумышленник задержан благодаря специально установленной к празднику Дня города камере видеонаблюдения, которая моментально "считала" фотографию из базы людей, которые находятся в розыске, что позволило полицейским задержать его", - пояснил источник.