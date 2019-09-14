Домашних животных можно будет бесплатно провозить по МЦД

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Провоз домашних животных по Московским центральным диаметрам будет бесплатным. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Сейчас провоз домашних животных в пригородных электричках оплачивается в размере 25% от цены основного билета, право на бесплатный проезд имеют только собаки-поводыри, сопровождающие пассажиров с ограниченными возможностями. На МЦД проезд для животных будет бесплатным, при этом останутся актуальными правила провоза животных, действующие сейчас в пригородных электричках", - говорится в сообщении.

Для проезда потребуется ветеринарный паспорт животного. Питомцы, кроме собак крупных пород, должны будут находиться в клетке, причем ее размер по сумме трех измерений не должен превышать 180 см. Без клеток и переносок можно перевозить кошек, а также собак мелких пород в намордниках.

Собаки-проводники смогут путешествовать без билета, но на них должен быть ошейник и намордник, а сидеть они должны будут в ногах пассажира, которого сопровождают.