Атмосферное давление резко понизится в Москве с понедельника

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в течение всей рабочей недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас давление около нормы, но к завтрашнему дню-вечеру давление понизится очень значительно - на 13-15 мм ртутного столба. В течение понедельника, вторника, среды, поскольку Москва будет вблизи центра циклона, будет такое низкое давление. Я бы даже сказал, что очень низкое", - отметил он.

Вильфанд добавил, что атмосферное давление придет в норму к субботе, так как циклон будет уходить на восток.