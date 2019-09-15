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Атмосферное давление резко понизится в Москве с понедельника

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что оно придет в норму к субботе

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в течение всей рабочей недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас давление около нормы, но к завтрашнему дню-вечеру давление понизится очень значительно - на 13-15 мм ртутного столба. В течение понедельника, вторника, среды, поскольку Москва будет вблизи центра циклона, будет такое низкое давление. Я бы даже сказал, что очень низкое", - отметил он.

Вильфанд добавил, что атмосферное давление придет в норму к субботе, так как циклон будет уходить на восток.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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