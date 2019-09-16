Объем экспорта промкомплекса Москвы увеличился более чем на 19% за семь месяцев 2019 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта промышленного комплекса Москвы за семь месяцев 2019 года вырос более чем на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Москва показывает значительный рост экспорта. По итогам первых семи месяцев 2019 года объем промышленного экспорта Москвы составил около $10 млрд и увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на 19%", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что столичные предприятия смогли за один месяц нарастить экспортный объем более чем на $2 млрд, так как за первые шесть месяцев объем экспорта был равен $7,9 млрд. "Всего экспорт продукции промышленного комплекса за первые семь месяцев 2019 года из Москвы был осуществлен в 170 стран, а ключевыми импортерами нашей продукции стали Великобритания, США, Германия и страны ЕАЭС", - уточнил Ефимов.

Пресс-служба отмечает, что за указанный период объем экспорта машиностроения вырос более чем на 11% и составил $3,6 млрд, экспорт химической продукции - примерно на 5% до $1,2 млрд, продукции легкой промышленности - на 9,47% до $289,1 млн.

"Стабильному росту объема экспорта промышленного комплекса Москвы, в том числе, способствует реализация программ поддержки, оказываемых АНО "Моспром". В качестве примера можно отметить устойчивый рост объема экспорта следующей продукции: механического оборудования, техники и компьютеров ($1,6 млрд, +3,57% к аналогичному периоду в 2018 году), автотехники ($525,8 млн, +29,36%), радиолокационной аппаратуры ($296,2 млн, +80,11%)", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.