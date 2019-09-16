Иван Демидов официально возглавил парк "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-ведущий программы "МузОбоз" и бывший замминистра культуры РФ Иван Демидов официально возглавил столичный парк "Зарядье". Об этом сообщается в понедельник на сайте московской мэрии.

"Всоответствии с установленным порядком Департаментом культуры города Москвы осуществлены кадровые решения. Назначены директора следующих учреждений: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького" - Трехлеб Павел Сергеевич. Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье" - Демидов Иван Иванович", - сообщается на сайте.

Ранее Трехлеб возглавлял парк "Зарядье", открывшийся в 2017 году

С 1 января 2019 года обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени Горького исполнял Вячеслав Дунаев, его назначили после увольнения Марины Люльчук из-за инцидента с обрушением моста в новогоднюю ночь. Тогда, как сообщали в столичном департаменте здравоохранения, пострадали по меньшей мере 13 человек.