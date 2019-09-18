Норма аммиака на западе Москвы была превышена в 10 раз вечером 17 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Мобильный пост экологического мониторинга Всероссийского общества охраны природы зафиксировал 7-10 кратное превышение нормы концентрации аммиака в московском Очаково вечером и ночью 17 сентября. В распоряжении ТАСС есть отчеты активистов экопоста.

Экопосты ВООП стали появляться в разных регионах России с 2018 года. Эту инициативу поддержал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Специалисты организации закупают оборудование для измерения показателей воздуха и передают его активистам. Для них проводят обязательное обучение, оборудование постоянно проверяют на точность, а данные, полученные с экопостов, маркируют временем и геолокацией. Сведения о превышениях норм ВООП передает надзорным органам для разбирательства.

Так, по данным экопоста на Большой Очаковской улице, около 18:40 мск 17 сентября норма концентрации аммиака в воздухе была превышена в 10 раз. В 21:00 мск и затем около 23:00 мск уровень этого газа в атмосфере был выше обычного в 7,5 раз.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ, в высоких концентрациях имеет резкий запах. По информации учреждения, основные источники поступления аммиака в Москве - очистные сооружения. Предельно допустимая разовая концентрация аммиака для жилых зон - 0,2 мг на кубометр.

"Жители ощущали легкий кислый запах, звонили в МЧС. Замеры мы производили с балконов высоких этажей по двум адресам. Это не первый случай, когда мы фиксируем превышения по аммиаку", - рассказала ТАСС одна из активистов экопоста в Очаково. Ранее жители этого района Москвы жаловались на неприятно пахнущий дым, после этого Мосэкомониторинг подтвердил, что регистрировал там скачки концентрации продуктов горения.

Между тем на собственных станциях Мосэкомониторинга в ЗАО нет датчиков, фиксирующих концентрацию аммиака в воздухе, следует из данных портала учреждения. Этот газ в Москве сейчас измеряется только по четырем адресам: на улицах Долгопрудная, Народного Ополчения и Глебовская, а также на Пролетарском проспекте. ТАСС запросил комментарий Мосэкомониторинга.