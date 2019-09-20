Подача тепла в социальных учреждениях Москвы начнется досрочно

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

"Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам" - сказал Бирюков журналистам. Он напомнил, что в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней.

"Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения", - уточнил заммэра.

К прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов было своевременно подготовлено более 70 тыс. зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания.

На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тыс. тонн мазута, 476,5 тыс. тонн угля, 25,7 тыс. тонн дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом даже при достижении температуры наружного воздуха в минус 30-40 градусов.

Получить информацию о начале отопительного сезона и оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением москвичи могут по телефону выделенной горячей линии общегородского контакт-центра: 8-800-100-23-29, либо по телефону круглосуточной горячей линии Московской объединенной энергетической компании: 8-495-539-59-59. Кроме того, возможность оставить заявку есть и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

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