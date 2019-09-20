Сбой в движении поездов произошел на Некрасовской линии московского метро

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Некрасовской линии Московского метрополитена, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"На Некрасовской линии (15) временно нет движения поездов до станции "Некрасовка". Поезда курсируют на участке "Косино" - "Лухмановская", - говорится в сообщении. О причинах сбоя не сообщается.

Также уточняется, что станция "Некрасовка" временно "закрыта по техническим причинам".

Движение по первому участку Некрасовской линии открылось 3 июня 2019 года, когда заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

В полном объеме Некрасовская линия откроется в начале 2020 года и станет одной из самых длинных линий среди строящихся в столице. На ней расположатся восемь станций.

В новость внесена правка (17:07 время мск) — уточнено название станции в первом абзаце.