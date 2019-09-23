Фестиваль "Золотая осень" пройдет в Москве с 4 по 13 октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая осень" стартует в этом году в Москве с 4 октября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба цикла городских мероприятий "Московские сезоны".

"Праздник в честь сбора урожая <…> "Золотая осень" <…> в этом году пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1,5 тыс. площадок по всему городу: Красную площадь, площадь Революции, переход от Манежной площади к площади Революции, площадь Славы, площадь Юности в Зеленограде, бульвар Дмитрия Донского, Ореховый бульвар, улицы Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Святоозерская, Матвеевская и Перерва, а также 22 столичных сельскохозяйственных рынка, 96 ярмарок выходного дня и 1386 сетевых магазинов", - говорится в сообщении.

В этом году основной темой фестиваля станут инновации в сельском хозяйстве. Центральной площадкой станет Красная площадь. Там организаторы создадут сельский пейзаж с русским полем, плодовым садом, пастбищем, пасекой и мельницей. Там же можно будет посмотреть модели тракторов, грузовиков и комбайнов.

На Площади Революции будет работать осенний городок, где можно будет купить еду и послушать этническую музыку. В рамках фестиваля пройдут фолк-концерты, лекции и мастер-классы. Также гостей праздника будут развлекать спортивными играми, экскурсиями и реконструкцией быта разных эпох.

Реконструкция будет на 10 площадках фестиваля: на Святоозерской улице будет представлен быт дьяковцев Московской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Ивановской и других российских областей с VII века до нашей эры - до V века нашей эры. На Городецкой улице пройдут балы-маскарады в духе европейского средневековья, на Матвеевской улице будет работать небольшой средиземноморский портовый городок XIX века, на Профсоюзной улице будет эпоха модерна, в Зеленограде - времена Алексея Михайловича Романова.