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Потепление придет в столичный регион в выходные

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха может подняться до 12-13 градусов
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА. 23 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха может подняться до 12-13 градусов тепла в Москве и Подмосковье на выходных. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть вероятность того, что в выходные - к субботе - температура дневная повысится", - сообщил он.

По словам Вильфанда, воздух может прогреться в эти дни до 12-13 градусов тепла в столичном регионе.

Ранее Вильфанд сообщал ТАСС, что температура в течение рабочей недели будет составлять около 10 градусов тепла.

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