Московский планетарий проведет астрономические наблюдения в парке "Зарядье"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский планетарий, которому 5 ноября исполняется 90 лет, организует бесплатные астрономические наблюдения в парке "Зарядье" 25 и 27 сентября. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на большом лугу будут установлены два переносных современных телескопа.

Первое открытое занятие состоится 25 сентября. С помощью переносных телескопов можно будет в деталях рассмотреть поверхность Солнца. Астрономы расскажут, по какой причине возникают темные пятна на его диске и что такое протуберанцы. А 27 сентября проведут вечерние наблюдения, посвященные Луне, Юпитеру и Сатурну. Гости смогут в деталях увидеть лунные кратеры, моря и горы. Кроме спутника Земли, москвичи увидят самую большую планету Солнечной системы - Юпитер, а также Сатурн с его знаменитыми кольцами. Также в эти дни можно будет наблюдать МКС. Один оборот вокруг Земли она совершает примерно за 90 минут.

"Сентябрь считается самым благоприятным месяцем для практических занятий астрономией, - уточняется в сообщении. - В этом месяце небо часто бывает чистым и безоблачным". Предварительная регистрация на мероприятие не потребуется.

Наблюдения в "Зарядье" станут частью ежегодной международной акции "100 часов астрономии". Ее целью является привлечение внимания к науке о звездах и возможность всем желающим хотя бы ненадолго погрузиться в нее. Впервые Московский планетарий присоединился к акции в 2011 году. Тогда наблюдения проходили в "Парке неба".