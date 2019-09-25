Фонтаны в Москве отключат 1 октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фонтаны в Москве перестанут работать с 1 октября из-за холодной погоды. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В связи с холодными погодными условиями работа городских фонтанов с 1 октября будет остановлена. Специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по консервации данных объектов", - сказал он.

Бирюков пояснил, что предстоит провести комплекс работ, чтобы законсервировать фонтаны до весны: слить воду, промыть чаши, убрать насадки и поставить заглушки, прочистить заборные решетки, продуть трубопроводы, демонтировать светильники и накрыть всю конструкцию.

По его словам, на "Пушкинском" фонтане установят металлическую защиту, на светодинамическом фонтане в Царицыно - специальный купол, а плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью разобраны.

Зимой фонтаны будут готовить к наступлению весны. "Гормост" обслуживает 87 таких конструкций, а всего в столице более 600 фонтанов, из них 60 считаются крупнейшими.