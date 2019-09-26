Жилинспекция Москвы усилит контроль за работой УК по подаче тепла в квартиры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Контроль за работой управляющих компаний Москвы по подаче тепла в квартиры будет усилен, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Есть отдельные управляющие компании, которые пытаются экономить на расходах по оплате за тепло, не подают тепло в квартиры. Мы сейчас дали поручения жилищной инспекции, всем контролирующим службам, чтобы усилить контроль за такими явлениями, не допустить, чтобы при наличии тепла на узле управления домом вдруг тепла не было в квартирах", - сказал Бирюков.

Он добавил, что генерации работают "в заданном режиме". "Никаких сбоев сейчас нет, даже на объектах, которые были подвергнуты капитальному ремонту, тепло подано. Главное сейчас - провести наладку. Если где-то в квартирах нет тепла, то повинна только управляющая компания, их в городе работает более 500. С ними жилищная инспекция сейчас активно работает", - отметил заммэра.

По словам Бирюкова, в этом году организация пуска тепла была "более собранной" по сравнению с предыдущими периодами. "Менее чем за три дня, при норме в пять дней, тепло было подано", - подчеркнул он.

Правительство Москвы 23 сентября приняло решение о подаче тепла в жилые дома досрочно в связи с резким похолоданием в столице, ряд учреждений социальной сферы начали подключать локально еще 20 сентября. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась. Компания "МОЭК" в четверг сообщила, что отопление подало во все жилые дома и объекты социальной сферы в Москве. Продолжаются работы по подключению отопления прочих зданий, таких как торговые помещения и офисы. Полностью подключение тепла на все объекты Москвы планируется завершить 27 сентября.

По регламенту, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов выше нуля. Тем не менее решение об обогреве домов может приниматься до достижения этих показателей. Так было в прошлом году, так случилось и в этом. Отопительный период в Москве в 2018 году начался 25 сентября, в 2017 году - 28 сентября, в 2016 году - 20 сентября.