Виртуальные лаборатории по физике и математике появились в Московской электронной школе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Онлайн-лаборатории, с помощью которых учащиеся смогут самостоятельно проводить эксперименты по физике и математике, появились в Московской электронной школе (МЭШ). Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В библиотеке проекта Московская электронная школа появились новые виртуальные лаборатории по физике и математике. Прежде в лабораториях можно было проводить лишь отдельные эксперименты, позволяющие работать только по предложенному сценарию. Теперь школьники смогут ставить любые опыты по электродинамике, создавать объекты планиметрии и стереометрии, а также строить онлайн-графики функций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что онлайн-лаборатория - это среда, имитирующая на экране планшета, смартфона, компьютера или интерактивной панели инструменты учебной лаборатории. Новым сервисом могут пользоваться и учителя - для создания собственных интерактивных заданий, и школьники.

Например, в лаборатории по физике можно провести опыты в рамках раздела об электродинамике, где есть три тематических блока: "Постоянный ток", "Переменный ток" и "Электромагнитные явления". На рабочем столе представлены необходимые для опытов инструменты: источники питания, резисторы, потенциометр, катушки индуктивности, диоды, транзисторы и другие. Ученик должен выбрать нужные предметы, правильно их соединить и приступить к исследованию.

Уточняется, что онлайн-лаборатории по физике и математике доступны только авторизированным пользователям МЭШ. В этом году в библиотеке Московской электронной школы появятся новые виртуальные лаборатории и по другим предметам.