Власти Москвы проведут 28 сентября "большую мойку" дорог

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 650 единиц специализированной техники 28 сентября проведут "большую мойку" столичных объектов дорожного хозяйства. Об этом сообщил в субботу журналистам начальник дорожного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Владимир Остроухов.

"Сегодня ГБУ проводит плановую "большую мойку" концентрированным моющим средством. На линию вышло более 650 единиц поливомоечной и тротуароуборочной техники. Смысл проведения данной мойки заключается в удалении масляных пятен как с тротуаров, так и с дорожного полотна, также средство применяется и для удаления пыли от покрышек автомобилей. К помытию запланирован 571 объект асфальтобетонных и плиточных покрытий", - сказал Остроухов.

По его словам, на тех участках, которые не будут доступны для техники, уборка будет проведена вручную комплексными бригадами. Моечное средство является экологически чистым, не причиняет вреда людям, животным и растениям.

Остроухов добавил, что большая плановая мойка проходит в Москве каждый год с 15 апреля по 31 октября ежемесячно, таким образом за летний период проводится около семь-восемь процедур.