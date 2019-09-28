Благоустройство началось в районе ТПУ "Рязанская" в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к благоустройству наземной территории вблизи будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская", который соединит две линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Горьковское направление железной дороги. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Мы видим большие работы на строительной площадке, но в подземной части работы выполнены на 90%. Настроены к концу года закончить все работы на станции "Нижегородская", будем даже стараться поехать с пассажирами. Мы приступили к благоустройству, фактически шаг за шагом освобождаем свободные метры, которые можно благоустраивать. Провели небольшой архитектурный конкурс на определение внешнего вида данного участка, хотим сделать красивую архитектурную композицию, символизирующую связку Большой Кольцевой, Некрасовской линии, МЦК и линию радиальной железной дороги", - сказал он.

Станцию "Нижегородская" строят в составе ТПУ "Рязанская" на юго-востоке Москвы, в районе пересечения Нижегородской улицы с Рязанским проспектом. Она будет принимать поезда Некрасовской и Большой кольцевой линий метро, также здесь можно будет сделать пересадку на Московское центральное кольцо и Горьковское направление железной дороги. Для этого строят две платформы, на которые смогут приходить четыре поезда одновременно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ТПУ может принять первых пассажиров в конце текущего года.