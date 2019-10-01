В Гидрометцентре заявили о нормализации атмосферного давления в Москве в конце недели

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Атмосферное давление достигло в Москве рекордно низкой отметки для 1 октября, оно нормализуется к пятнице. Об этом сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня, действительно, побит рекорд низкого давления, которое характерно для 1 октября - обычно оно где-то в районе 733-734 мм, сегодня утром было 731, потом, возможно, будет еще немножко ниже", - сказал Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, что к Москве приблизился центр циклона. "Хочу успокоить - давление понижается медленно. Затем циклон будет уходить на восток, и давление начнет повышаться. Мы прогнозируем, что во второй половине недели будет уже близкое к норме, к пятнице", - добавил он.

Рекордно низкое на данный момент атмосферное давление на эту дату было зафиксировано в 1954 году - 733,5 мм рт. ст. Нормой атмосферного давления является показатель 748 мм рт. ст.