В парке "Дружба" на северо-западе Москвы появится летний кинотеатр

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Летний кинотеатр появится в парке "Дружба", расположенном в районе метро "Речной вокзал" в Москве. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Амфитеатр будет состоять из шести рядов, которые будут спускаться с верхней точки холма вниз. В середине амфитеатра обустроят лестничный спуск. Ряды будут состоять из скамеек разной длины. На самом верху длина лавок будет достигать 25 м, а внизу - 13,5 м. Вместимость кинозала составит 160 человек", - цитирует портал пресс-службу департамента капитального ремонта города Москвы.

Кроме того, в экспозиционной части парка облагородили площадки вокруг расположенных скульптур, а рядом с центральной аллеей оборудовали площадку с 20 качелями, проложили тропинки и дорожки, в ближайшее время планируется завершить работы по обустройству детских и спортивных площадок.