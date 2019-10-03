Температура воздуха в Москве 3 октября может достичь 21 градуса тепла

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве может на шесть градусов превысить показатель нормы для 3 октября и достичь плюс 21 градуса. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Сегодня у нас в прогнозе 19-21 градус. В такой день надо не работать, а гулять на улице", - сказала она, отметив, что данный показатель выше нормы приблизительно на шесть градусов.

Рекорд по показателю температуры 3 октября принадлежит 1915 году, тогда температура воздуха достигла 24 градусов тепла.