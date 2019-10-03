В Москве внедрили систему "Цифровой электромонтер" для снижения потерь в электросетях

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Система "Цифровой электромонтер", которая позволяет в режиме реального времени управлять параметрами работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии и как следствие снижать потери в электросетях, заработала в одном из округов Москвы. К 2023 году в проекте могут быть задействованы все округа столицы, сообщил в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Я хотел бы остановиться не шести знаковых проектах, над которыми мы сегодня работаем. Первое, это создание цифровых районов электрических сетей. Данное решение позволяет отслеживать и управлять в режиме реального времени параметрами работы всех участников процесса передачи и потребления электрической энергии. Как эксперимент у нас это работает на территории одного округа, мы планируем в последующем все десять округов включить в эту работу. В проект интегрирована система "Цифровой электромонтер" - мобильное устройство для персонала", - сказал он в рамках третьего международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

По его словам, система позволяет оперативно планировать и управлять работами бригад, анализировать эффективность использования рабочего времени. "Проект позволяет снизить уровень потерь в электрических сетях на 18% дополнительно к тому, что есть, до 2023 года", - добавил он.

Систему разрабатывает и внедряет электросетевой холдинг "Россети". В марте текущего года во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Павел Ливинский сообщил, что в качестве пилотной зоны для реализации проекта "Цифровой электромонтер" будет использована московская энергосистема. По его словам, одна из основных задач компании - исключить человеческий фактор из управления процессами. Отмечалось, что первые результаты проекта можно будет увидеть уже в конце этого года.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве со 2 по 5 октября. Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Форум проводится с 2017 года и успел приобрести статус главного события в сфере энергоэффективности не только в России, но и за рубежом. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго России при поддержке фонда "Росконгресс", проходит в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".