Собянин открыл Единый диспетчерский центр метро на севере Москвы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Единый диспетчерский центр Московского метрополитена. Из единого здания, расположенного на Дмитровском шоссе вблизи станции метро "Селигерская", будет осуществляться оперативное управление всеми системами подземки - от движения поездов до работы вентиляции.

"Мало строить большое количество станций и линий, важно качественно этим огромным хозяйством управлять. Этот Центр управления метрополитеном, который сегодня создан, будет постепенно в течение года наполняться жизнью. Это большой шаг в развитии управления с точки зрения качества движения, своевременности, выполнения всех регламентных процедур, безопасности и ликвидации тех или иных внештатных ситуаций", - сказал он.

Центр сконцентрирует на одной площадке диспетчерские различных служб метрополитена, которые раньше находились в разных районах города. В одном здании разместятся диспетчерские службы движения, электромеханическая и эскалаторная службы, служба электроснабжения, Ситуационный центр.

Таким образом, в Единый диспетчерский центр будет стекаться информация о функционировании всех систем метро и Московского центрального кольца, а в перспективе - также Московских центральных диаметров и других линий пригородного железнодорожного сообщения.

Все транспортные службы в одном здании

Для размещения Единого диспетчерского центра было выбрано здание бывшего кинотеатра "Ереван" на Дмитровском шоссе,82. Ранее в этом же здании был открыт Центр управления обеспечением транспортной безопасности Московского метрополитена.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, в Центре будут работать порядка 800 специалистов различных служб - от диспетчеров службы движения до дежурных пресс-службы, единовременно на рабочих местах будут находиться более 200 человек. Диспетчеры движения и инфраструктуры каждой линии метро будут работать в одном помещении - "диспетчерском круге" - на шесть рабочих мест, что позволит им мгновенно обмениваться информацией и оперативно принимать необходимые решения. Отсюда будет проводиться управление всеми системами жизнеобеспечения метро: движением поездов, электроснабжением, эскалаторами, системами вентиляции.

В общей сложности планируется создать 16 "диспетчерских кругов" для управления действующими и перспективными линиями метрополитена.

Сейчас в Центре работает первый "диспетчерский круг", управляющий движением на Люблинско-Дмитровской линии, поезда которой по рабочим дням перевозят свыше 650 тыс. пассажиров. Остальные "круги" будут начинать свою работу по мере подготовки рабочих мест и перемещения персонала. По оснащенности Единый диспетчерский центр Московского метрополитена будет лучшим в мире, отмечают в мэрии.

До открытия Центра московское метро работало преимущественно в аналоговом режиме. Связь между диспетчерами осуществлялась по телефону. Сотрудник по внутренней связи докладывал о неполадке или инциденте, и через цепочку звонков информация попадала к дежурному по метрополитену, который принимал необходимые решения, информировал руководство и городские службы.

"Такой Центр невозможно было бы сделать в рамках рамках старых форматов, помещений. Очень важно наполнить это новым цифровым содержанием, которое бы во многом подсказывала человеку, делала процессы более четкими, быстрыми и понятными", - отметил Собянин.

На 15% меньше сбоев в движении

Благодаря цифровизации данные, поступающие в Центр от разных систем метро в режиме реального времени, будут транслироваться на видеостену из 36 мониторов. В штатном режиме на них отображается общий статус работы метрополитена, в том числе показатели пассажиропотока, исполнения графика движения. Сотрудники смогут наблюдать за работой всех основных элементов инфраструктуры метро - где находится конкретный поезд, как работают основные системы поездов, светофоры на линии, система вентиляции, каково состояние контактного рельса, как прошли технологические окна, какие плановые работы выполнены.

Ожидается, что открытие Единого диспетчерского центра Московского метрополитена позволит на 15% сократить количество отклонений от нормальной работы метрополитена; в два раза сократить время полного устранения сбоя в движении или в работе инфраструктуры; в два раза сократить время реагирования на инциденты, которые требуют межведомственной координации, адресно реагировать на отклонения от нормальной работы, минимизируя последствия для пассажиров.

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