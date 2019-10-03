Нацпарк "Лосиный остров" подал в суд из-за строительства жилья у его границ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Национальный парк "Лосиный остров" (подведомствен Министерству природных ресурсов и экологии РФ, находится на территории Московской области и Москвы) подал в Арбитражный суд Москвы иск к Москомархитектуре с требованием признать незаконным разрешение на строительство жилого комплекса (ЖК) "Сказочный лес" у его границ, следует из картотеки арбитражных дел.

"Иск был зарегистрирован 1 октября. Третьими лицами, привлеченными к делу, выступают Минприроды и застройщик", - говорится в материалах.

Ранее в пресс-службе Минприроды РФ ТАСС сообщили, что строительство ЖК "Сказочный лес" ведется в охранной зоне национального парка "Лосиный остров". Для возведения объектов в такой зоне необходимо согласование социально-экономической деятельности с Минприроды РФ. В ведомстве такого разрешения застройщику не выдавали. Национальный парк "Лосиный остров" на общественных слушаниях выступил против строительства жилого комплекса.

В министерстве также уточнили, что застройщик многократно привлекался к ответственности.