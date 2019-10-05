Скульптуру "Памятник бездомным животным" открыли в московском парке искусств "Музеон"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Фонд помощи животным "Дарящие надежду" установил на территории парка искусств "Музеон" в Москве скульптуру "Памятник бездомным животным". Об этом в субботу сообщили ТАСС в организации.

"Сегодня в Москве в парке искусств "Музеон" состоялось торжественное открытие скульптуры "Памятник бездомным животным"- проект фонда помощи животным "Дарящие надежду", очередное обращение ко всему человечеству: давайте решать проблему бездомных животных вместе. Они стали бездомными по вине человека. Не бросайте. Стерилизуйте. Не обижайте бездомных животных", - говорится в сообщении.

Открытие памятника приурочено ко Всемирному дню защиты животных (отмечается 4 октября). "История его создания началась четыре года назад с объявления конкурса. Из присланных работ путем народного голосования на сайте фонда и на выставке макетов памятника в ГУМе был создан шорт-лист, затем жюри (актер Леонид Ярмольник и предприниматель Михаил Куснирович) выбрали победителя. Им стал памятник молодого и талантливого скульптора Натальи Сысенко", - уточняется в сообщении.

Фонд "Дарящие надежду" помогает бездомным животным девять лет.