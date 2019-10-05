Движение электричек Белорусского направления МЖД стабилизировали после сбоя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. График движения электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) стабилизировали после сбоя. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники стабилизировали график движения пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько электричек продолжают следовать с увеличенным интервалом. "Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее эти поезда прибыли в конечные пункты", - добавили в МЖД.