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Движение электричек Белорусского направления МЖД стабилизировали после сбоя

Увеличенный интервал сохраняется лишь у нескольких поездов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. График движения электричек Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) стабилизировали после сбоя. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники стабилизировали график движения пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько электричек продолжают следовать с увеличенным интервалом. "Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее эти поезда прибыли в конечные пункты", - добавили в МЖД.

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