В Москве водителей предупредили о пробках на Новорижском шоссе из-за ремонта тоннеля

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупреждает водителей о пробках на Новорижском шоссе из-за ремонта Северо-Западного тоннеля, который продлится до 15 октября. Об этом в понедельник центр сообщил в своем Twitter.

"В Северо-Западном тоннеле (в сторону центра) идет ремонт. Занят 1 ряд из 3. Из-за этого утром (начиная с 06:00) на Новорижском шоссе сильно осложнено движение: перед туннелем образуются заторы", - говорится в сообщении.

Работы продлятся до 15 октября. В ЦОДД рекомендуют горожанам в это время пользоваться электричками.