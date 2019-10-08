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В Парке Горького воссоздали исторический вазон 1930-х годов

Вазон является частью садово-парковой композиции, украшавшей в 1930-е годы Пушкинскую набережную

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Специалисты воссоздали в Парке Горького декоративный исторический вазон 1930-х годов. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Вазон является частью масштабной садово-парковой композиции, состоящей из 12 декоративных сосудов. В 1930-е годы они украшали Пушкинскую набережную. Прежде специалисты по архивным документам воссоздали 10 огромных ваз. Их можно увидеть неподалеку от Зеленого театра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изготовление одного вазона требуется минимум два месяца. Благодаря специалистам по архивным документам уже удалось воссоздать 11 из 12 уличных декоративных сосудов. Последний планируют восстановить в следующем году.

"К счастью, сохранились архивные черно-белые фотографии, на которых запечатлены все огромные уличные вазы в окружении растений. Кроме того, художники, работавшие в парке в то время, успели сделать копии росписей вазонов и перенести их на бумагу. Именно по этим историческим документам, которые сохранились в наших архивах, специалисты и восстанавливают утраченную композицию", - цитирует портал пресс-службу Парка Горького.

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