Интенсивность отопления в Москве могут автоматизировать через пять лет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Москва может полностью автоматизировать систему регулирования интенсивности отопления через пять лет. Такое предположение высказал журналистам вице-мэр столицы Петр Бирюков.

"Наступит тот период, когда будут стоять автоматические краны, которые будут сами регулировать ту или иную температуру в доме и подавать сигналы, чтобы ТЭЦ меньше грели, в зависимости от температуры воздуха снаружи <…> Я думаю, в течение пяти лет мы полностью перейдем на эту систему с учетом того, что мы сейчас отрабатываем мероприятия по контрактам жизненного цикла", - сказал он.

Тем не менее Бирюков выразил сомнение, что повышать или понижать температуру теплоносителя получится в течение, например, часа - из-за технических возможностей системы. Сейчас, чтобы изменить температуру на один градус, требуется около четырех часов, сказал он.

Бирюков рассказал, что контракты жизненного цикла в области ЖКХ готовятся в сфере эксплуатации жилищно-коммунальной техники. "Мы сейчас объявили победителей на управление подачей тепловых ресурсов, установки приборов учета и их эксплуатации. То же самое готовится по энергетике", - заключил чиновник.