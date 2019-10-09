Движение для автомобилей ограничат около театра "Сатирикон" в Москве с 14 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полные перекрытия проездов в районе реконструируемого театра "Сатирикон" будут поочередно действовать с 14 октября по 25 апреля. Об этом сообщается в среду в инфографике информационного центра столичного транспорта.

"Перекрытия в связи с реконструкцией театра "Сатирикон": 4-й проезд Марьиной Рощи в районе владения 8 по Шереметьевской улице - круглосуточно с 14 октября по 30 ноября", - говорится в публикации.

Также перекрытия будут действовать круглосуточно с 1 декабря 2019 по 25 апреля 2020 года на 3-м проезде Марьиной Рощи от владения 8 по Шереметьевской улице до пересечения со 2-й улицей Марьиной Рощи. Ограничение движения для автомобилей на данных участках будет действовать в обе стороны.

Здание театра "Сатирикон" было закрыто на реконструкцию в июле 2015 года, в настоящее время спектакли большой сцены играют в здании "Планеты КВН", малой сцены - в учебном театре Высшей школы сценических искусств. Реконструкцию здания театра "Сатирикон" планируют завершить осенью 2020 года.