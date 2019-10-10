Рейс "Аэрофлота" из Барнаула в Москву задержали на 12 часов из-за неисправности лайнера

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Авиалайнер Boeing 737-800 "Аэрофлота", который должен был вылететь в Москву из Барнаула в четверг утром, задержан на 12 часов из-за неисправности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня задержан рейс Барнаул - Москва, планировавшийся в 07:05 по местному времени (03:05 мск). При приземлении предыдущего рейса Москва - Барнаул возникла технеисправность Boeing 737-800, поэтому он осматривается авиатехниками, а планировавшийся на нем вылет задержан, по данным авиакомпании, до 19:00 (15:00 мск) в связи с ожиданием резервного судна", - сказали в пресс-службе.

На рейс было зарегистрировано 125 пассажиров. В прокуратуре не располагают данными, о какой неисправности идет речь.

Вылет самолета "Аэрофлота" из Барнаула в Москву задерживался более чем на 11 часов по техническим причинам 4 октября.