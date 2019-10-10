Мотоциклистам Москвы рекомендуют закрыть сезон в связи с ухудшением погодных условий

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует мотоциклистам Москвы закрыть сезон в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Важно напомнить мотолюбителям о том, что ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге", - сказали в пресс-службе, добавив, что рекомендуют не пользоваться мотоциклами до следующего сезона.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время в столице продолжится ухудшение погодных условий, будут идти дождь, мокрый снег, ожидаются заморозки. По ночам в столице уже держатся минусовые температуры, из-за чего на дорогах местами образовывается гололедица. "Смена сезонов - один из опасных периодов для всех участников дорожного движения. Количество мелких аварий на дорогах значительно возрастает", - добавили в учреждении.

Там отметили, что с начала 2019 года произошло 535 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых 38 человек погибли и почти 600 человек получили травмы.