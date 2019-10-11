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Власти Москвы предупредили жителей о вредоносной рассылке от имени МФЦ

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что подобные письма посвящены компенсационным выплатам

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Департамент информационных технологий Москвы зафиксировал вредоносную рассылку по электронной почте, маскирующуюся под предупреждение от "Моих документов" о компенсационных выплатах, и рекомендовал жителям удалять такие письма.

"Письмо с темой "Ваши компенсационные выплаты заканчиваются 14.10.2019. Информация в приложенном файле" рассылается горожанам с электронной почты no-reply@md.mos.ru якобы от лица многофункциональных центров "Мои документы". Департамент предостерегает, что письмо содержит вложенный компьютерный вирус", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Как уточняется в сообщении, специалисты департамента установили, что неизвестные злоумышленники провели подмену адреса электронной почты отправителя. Письма направляются с сервера, зарегистрированного в другой стране. В случае получения подобного письма москвичам рекомендуют удалить его и ни в коем случае не открывать вложенный файл.

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