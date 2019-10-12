Скидки до 50% предоставят посетителям фестиваля "Золотая осень" в Москве 12 и 13 октября

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Жители и гости столицы в заключительные дни фестиваля "Золотая осень" 12 и 13 октября смогут приобрести некоторые продукты со скидкой до 50%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Под занавес "Золотой осени" 12 и 13 октября приобрести продукты на фестивале можно будет со скидками до 50%. Специальные предложения ждут гостей не только на площадках "Московских сезонов" в центре и округах, но и на рынках, ярмарках и в магазинах-участниках фестиваля", - сказал собеседник агентства.

В частности, на улице Святоозерская сыры в эти дни подешевеют на 50%. Вдвое дешевле обычного можно будет приобрести юколу из кеты на улице Профсоюзная, на этой же площадке в субботу и воскресенье разнообразные сыры, турецкую пахлаву и лукум можно будет купить с 30-процентной скидкой. На Площади Революции 20-процентная скидка будет действовать на продукцию из мяса страуса, таежную колбасу, мед и кедровые орешки, а скидки на рыбные консервы составят от 20 до 40%.

В пресс-службе отметили, что сниженные цены ждут гостей и в сети "Дикси" - там тыква подешевеет на 50%, хурму можно будет приобрести на 24% дешевле, виноград сорта тайфи в сети "Пятерочка" будет стоить на четверть дешевле обычного, а в сети "Перекресток" скидки в 41% и 39% установят на гранаты и шампиньоны.

Традиционный осенний гастрономический фестиваль "Золотая осень" проходит в Москве с 4 по 13 октября. Он охватывает свыше 1,5 тыс. площадок, включая четыре площадки в центре города, 27 - в округах, 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и сотни сетевых и несетевых магазинов.

Участники из регионов России привезли на фестиваль свыше 250 тонн продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов. В дни "Золотой осени" для гостей проводят бесплатные кулинарные занятия.