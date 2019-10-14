Электронные браслеты проконтролируют усталость машинистов поездов МЦД

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Особая система безопасности при помощи электронных браслетов будет контролировать состояние машинистов в поездах "Иволга" на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"Самочувствие машинистов будут контролировать электронные браслеты. По функциям они схожи с фитнес-браслетами: надетое на запястье устройство считывает биологические параметры человека. Оно заметит, если машинист начнет засыпать или у него ухудшится самочувствие. В этом случае в кабине включится предупреждающий звуковой сигнал, а на пульте управления поездом загорится световой индикатор", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Уточняется, что после включения предупреждающего сигнала машинист в течение нескольких секунд должен будет подтвердить, что он чувствует себя хорошо с помощью нажатия специальной кнопки бдительности. Если ни машинист, ни его помощник не успеют нажать на какую-либо из двух кнопок в кабине, система автоматически остановит поезд.

Отмечается, что также в систему безопасности Московских центральных диаметров будет входить аудио- и видеорегистрация - в кабине машиниста установят камеры и диктофоны, которые будут фиксировать работу сотрудников в течение всей поездки, в том числе переговоры между локомотивной бригадой. Кроме того, в вагонах составов на МЦД установят более 2,5 тыс. камер видеонаблюдения, запись с которых в режиме онлайн будет передаваться на пульт управления в кабине машиниста, благодаря чему при необходимости он сможет оперативно отреагировать на ситуацию. В каждом вагоне планируется установить от восьми до 11 камер.

Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил, что специальные камеры видеонаблюдения будут также следить за усталостью водителей в наземном общественном транспорте Москвы - автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Оборудование планируется установить в ближайшее время.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.