Вход на станцию метро "Выставочная" в Москве открыт через ТЦ "Афимолл"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вход на станцию "Выставочная" Филевской линии московского метро вновь открыт через ТЦ "Афимолл". Об этом в понедельник сообщается в Twitter столичной подземки.

"Открыт вход и выход на станцию "Выставочная" через ТЦ "Афимолл", также работает переход между станциями "Выставочная" и "Деловой центр", - говорится в сообщении. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Ранее в техническом помещении станции произошел пожар. Возгорание ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями, никто не пострадал.