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Пассажиропоток метро и МЦК в Москве в сентябре превысил 221 млн человек

Это на 4,5% больше, чем в сентябре прошлого года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) в сентябре превысил 221 млн человек - на 4,5% больше, чем в сентябре годом ранее. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы отмечаем стабильный рост тех, кто выбирает городской транспорт - пассажиров становится все больше. Так, пассажиропоток метро и МЦК в сентябре превысил 221 млн человек, это на 4,5% больше, чем в сентябре 2018 года. Для более комфортных поездок на МЦК сократим интервал движения "Ласточек" до четырех минут в часы пик. Это позволит создать дополнительные пассажирские места", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего с начала года метро воспользовались свыше 1,9 млрд пассажиров, что также превышает показатели прошлого года на 2,6%. Пассажиров стало больше на Большой кольцевой, Калужско-Рижской и Сокольнической линиях. Так, пассажиропоток БКЛ в сентябре увеличился больше чем на 1 млн человек и составил более 2,9 млн пассажиров. На Калужско-Рижскую и Сокольническую линии вошло на 957 и 955 тыс. человек больше соответственно.

По словам Ликсутова, в сентябре рекордсменами по количеству вошедших пассажиров в метро по-прежнему остаются Таганско-Краснопресненская (27,8 млн), Замоскворецкая (26,4 млн) и Калужско-Рижская (26,3 млн) линии.

МЦК также перевезло на 930 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года: в сентябре им воспользовались более 9 млн пассажиров. Всего с начала года наземное кольцо метро перевезло более 100 млн пассажиров. В будний день им пользуются свыше 500 тыс. человек.

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