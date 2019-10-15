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Ночь на вторник в Москве стала самой теплой с 6 сентября

Синоптики отмечают, что в столице наблюдалось редкое явление, при котором температура ночью становится выше дневной

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ночь на вторник в Москве стала самой теплой с 6 сентября, наблюдалось редкое явление - "обратный ход" температуры. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пояснив, что под влиянием "обратного хода" температуры ночью становятся выше дневных.

"Вчера максимальная температура в Москве была плюс 17,2 градуса, в Кашире - 18,1, в Коломне - 17,4. Но тут заложена небольшая хитрость. Действительно, по прогнозу, сутки должны были быть теплыми, но та конвекция, которая прогнозировалась, начала ощущаться и поступать примерно в 20 часов. Наблюдался "обратный ход" температуры, такое нечасто бывает. Более того, сегодняшняя ночь стала самой теплой после первой пятидневки сентября", - сообщил он.

Минимальный показатель температуры ночью на вторник в Москве составил 11,3 градуса тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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