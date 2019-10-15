Уроки в московской школе, рядом с которой обнаружили подозрительный предмет, продолжаются

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Учащиеся школы №429 на проспекте Буденного в Москве, около которой во вторник нашли подозрительный предмет, вернулись к занятиям, их здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил ТАСС директор школы Сергей Дроздов.

"Сегодня <...> недалеко от территории школы был обнаружен подозрительный предмет. В оперативном порядке 120 воспитанников и 20 сотрудников школы были эвакуированы в соседнее здание образовательной организации. В настоящее время учебный процесс продолжается в штатном режиме. Здоровью воспитанников ничего не угрожает", - сказал он.

Директор пояснил, что подозрительный предмет был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что около лицея № 429 на проспекте Буденного прохожие случайно нашли гранату. Впоследствии источник в экстренных службах заявил, что обнаруженный предмет является муляжом ручной гранаты.