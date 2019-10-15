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Гранату обнаружили около школы в Москве

Инцидент произошел на проспекте Буденного

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Прохожие случайно нашли гранату неподалеку от школы, расположенной на проспекте Буденного в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Граната найдена между жилым домом №27 и лицеем № 429 на проспекте Буденного. Территория оцеплена полицией, ожидается прибытие специалистов-взрывотехников и кинологов. Информации об эвакуации из образовательного учреждения не поступало", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вероятнее всего, граната является учебной. "Однако точно это утверждать можно будет после осмотра этого предмета специалистами", - сказал источник.

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