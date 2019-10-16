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"Дачные" электрички Московского региона выведут из расписания с 27 октября

В МЖД отметили, что корректировки связаны с изменением пассажиропотока

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Так называемые дачные электрички, которые были назначены в марте с началом весенне-летнего сезона, выведут на некоторых направлениях Московской железной дороги (МЖД) 27 октября. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель МЖД.

"Корректировки связаны с сезонным изменением пассажиропотока. Изменения коснутся Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений. В основном это электропоезда, курсирующие по пятницам и выходным", - сказал собеседник агентства.

Всего из расписания выведут 19 "дачных" электропоездов, 14 электричкам изменят периодичность курсирования, 12 составам - маршрут следования.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании электричек. Возможны дополнительные и точечные изменения. Актуальная информация о графике движения поездов размещена в онлайн-расписании на официальном сайте компании "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также на вокзалах и станциях.

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