Суд взыскал с компании "ПИК-комфорт" в пользу МОЭК почти 48 млн рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Московской объединенной энергетической компанией (МОЭК), взыскав с компании "ПИК-комфорт" почти 48 млн рублей. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

"Принято решение взыскать с ООО "ПИК-комфорт" пользу ПАО "МОЭК" сумму задолженности в размере более 33,7 млн рублей, неустойку в размере почти 14,3 млн рублей за период с 16 февраля 2017 года по 9 октября 2019 года с последующим начислением с 10 октября 2019 года по дату фактической оплаты суммы долга, исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент фактической оплаты долга, расходы по госпошлине 200 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятом арбитражном апелляционном суде", - говорится в решении суда.

Как уточнили в пресс-службе МОЭК, задолженность данной управляющей компании за горячую воду сформировалась в период с января по декабрь 2017 года. Компания "ПИК-комфорт" является одним из крупных должников за поставленные тепловые ресурсы и занимает третье место в "антирейтинге компаний-должников", составленном и опубликованном МОЭК, отметили в энергокомпании.

"Компания "ПИК-Комфорт" управляет более чем 280 домами на территории Москвы. На сегодняшний день общий размер неисполненных обязательств по оплате за поставленные энергоресурсы данной управляющей компании перед ПАО "МОЭК" составляет более 826 млн рублей. По исковым заявлениям ПАО "МОЭК" к ООО "ПИК-комфорт", поданным за период 2018 и 2019 годов, уже принято более 20 положительных судебных решений на сумму свыше 100 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Ранее в отношении управляемых "ПИК-комфорт" объектов вводились меры по ограничению горячего водоснабжения по адресам в Центральном административном округе Москвы. "Постоянное накопление задолженности и необходимость ее взыскания в рамках судебных решений может поставить под угрозу надежность теплоснабжения, что особенно актуально для жителей в отопительный период", - приводятся в сообщении слова начальника правового управления МОЭК Михаила Бычкова.