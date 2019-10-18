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В московском метро появилась касса, оборудованная системой для слабослышащих пассажиров

Кассовые окна с индукционной системой отмечены специальной наклейкой

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Билетная касса для пассажиров с нарушением слуха заработала на станции московского метро "Комсомольская", сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Большое скопление людей, посторонние шумы в метро, а также преграда в виде стекла в кассовом окне могут вызвать сложности у слабослышащих пассажиров при общении с кассиром. Новое устройство решает эту задачу, передавая чистый звук до адресата", - сказал собеседник агентства.

Индукционную систему для пассажиров с нарушением слуха установили в кассе объединенного вестибюля Сокольнической и Кольцевой линий. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно перевести слуховой аппарат в режим "Т". Кассовые окна, оборудованные индукционной системой, отмечены специальной наклейкой.

"Индукционное оборудование установлено в метрополитене в рамках пилотного проекта сроком на один месяц. Если услуга окажется востребованной среди слабослышащих пассажиров, проект будет расширен", - добавил Ликсутов.

Он напомнил, что в метрополитене действует горячая смс-линия для слабослышащих пассажиров. Люди с нарушением слуха могут написать любой интересующий вопрос, касающийся работы метро, оператору Центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудник оперативно ответит на смс-запрос. Он подскажет, как работает метро, как добраться до нужной станции или достопримечательности, а в экстренной ситуации вызовет к пассажиру дежурного.

Теги
РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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