В ГИБДД заявили, что пожилые люди чаще всего становятся жертвами ДТП в московских дворах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Основными причинами ДТП во дворах жилых домов в Москве в этом году стало несоблюдение ПДД при движении задним ходом, а под колесами автомобилей в этих ДТП чаще всего гибнут пожилые люди. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"За девять месяцев текущего года управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве зарегистрировано 358 дорожно-транспортных происшествий во дворовых территориях, связанных с наездами на пешеходов. В результате данных происшествий пострадали 356 человек, погибли пять человек, все погибшие являются пожилыми людьми старше 70 лет. Стоит отметить, что основным нарушением водителями транспортных средств при наездах на пешеходов на дворовых территориях со смертельным исходом является несоблюдение условий, разрешающих движение задним ходом", - сказал собеседник агентства.

В ГИБДД отметили, что в силу возраста и физиологических способностей пожилые люди не всегда способны быстро реагировать на приближающуюся опасность и попросту могут не заметить двигающийся вблизи транспорт.

"В связи с этим Госавтоинспекция Москвы проведет разъяснительную работу с данной категорией участников дорожного движения. Мы призываем водителей быть более внимательными при передвижении по проезжим частям, расположенным в московских дворах. Также обращаемся к гражданам, имеющим в числе близких и родных людей преклонного возраста: напоминайте пожилым пешеходам о соблюдении безопасного передвижения по улично-дорожной сети, а также о внимательности и аккуратности при следовании на внутридворовых территориях", - добавили в Госавтоинспекции.