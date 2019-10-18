Сезон развода караулов закроется в Кремле

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Президентского полка в субботу в последний раз в 2019 году выступят на Соборной площади Кремля. Они примут участие в торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая начнется в полдень.

Церемония развода караулов традиционно проходит каждую субботу в Кремле в теплое время года - с апреля по октябрь. В ней принимают участие подразделения Федеральной службы охраны (ФСО) России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. Посмотреть на церемониал на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.

Современная церемония развода пеших и конных караулов утверждена осенью 2004 года и за 15 сезонов стала визитной карточкой Кремля. Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. Увидеть развод караулов может любой желающий, купив билет в Московский Кремль.

В этом году пеший караул на три четверти состоит из военнослужащих осеннего призыва 2018 года, проходящих военную службу в Роте специального караула. В составе пешего караула и знаменной группы принимают участие военнослужащие, призванные из 26 регионов страны. Как отметил в беседе с ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Александр Рясков, "в программе церемонии развода в 2019 году сохранились все основные элементы, ставшие традиционными". По его словам, "в основу классической части выступления положены динамичные перестроения военнослужащих и выполнение ими специальных строевых приемов с оружием, важную роль играет слаженность и четкость при выполнении всех элементов программы". В этом сезоне в программу выступления также были включены новые элементы, получившие названия "лабиринт", "ручей", "часы", и специальный прием с оружием, состоящий из 20 элементов, которые выполняются без пауз в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно.

Военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта выполнят такие сложные и красивые виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "мельница", "свеча" и "цепочка", также демонстрируют приемы со штатным холодным оружием. Музыкальное сопровождение церемонии обеспечивает Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля.