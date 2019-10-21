Акция "Географический диктант" пройдет в Москве 27 октября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Акция "Географический диктант", проводимая в целях популяризации географических знаний, пройдет в столице 27 октября. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Акция "Географический диктант" пройдет 27 октября в Институте естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета (МГПУ). Ее организатор - Русское географическое общество. Начало в 12:00 мск. Каждый вариант диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, которые различаются степенью сложности", - говорится в сообщении.

Первая часть включает в себя 10 вопросов, которые охватывают общеизвестные факты из географии. Во второй части, состоящей из 30 вопросов, участники диктанта смогут применить логику, образное мышление и эрудицию. Для участия в акции необходима регистрация.

Помимо диктанта, в МГПУ также состоится лекция-беседа "География в Московском городском", на которой преподаватели и студенты кафедры географии расскажут о направлениях и условиях географической подготовки в университете.

Акция "Географический диктант" проводится с 2015 года, в 2017 году она стала международной. В прошлом году диктант провели в 97 странах мира, участниками акции стали более 257 тыс. человек, еще 119 тыс. проверили свои знания онлайн. Всего за годы проведения акции в ней приняли участии около 900 тыс. человек.