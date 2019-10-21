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Сделанные космонавтами с МКС фотографии покажут на ВДНХ в Москве

Выставка пройдет в центре "Космонавтика и авиация"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "Взгляд сверху", на которой будет представлено около ста снимков, сделанных космонавтами во время экспедиций на Международную космическую станцию (МКС), откроется 25 октября в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба выставочного комплекса.

"Экспозиция объединяет около ста снимков, которые были сделаны с 2007 по 2018 годы. Представленные работы запечатлели исключительные природные явления, мегаполисы и известные сооружения, места, облюбованные туристами и путешественниками. Например, облака над Курилами и Кавказом, озера Балатон и Чад, мировые столицы и Великую китайскую стену. Ракурс из космоса дарит совершенно новый взгляд на, казалось бы, известные с детства города, объекты и явления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важную часть экспозиции составляют работы летчика-космонавта, Героя России и президента центра "Космонавтика и авиация" Федора Юрчихина. "Чтобы сделать удачный кадр, нужно проводить часы у иллюминатора и постоянно заниматься расчетами, точно знать, под каким углом, с какой стороны упадет свет. В космосе каждый из нас - охотник за светом. Ну а на этой выставке собраны лучшие трофеи такой охоты", - цитирует пресс-служба Юрчихина.

Экспозиция разделена на три зоны: раздел "Явления", где, например, можно увидеть, как выглядит из космоса ураган "Алекс", тайфун "Трами" или песчаная буря в Ираке, раздел "О Земле", где представят фотографии известных мест нашей карты мира, таких как Тибет, вулкан Килиманджаро, Альпы, а также раздел "Создано человеком" о мегаполисах планеты и крупнейших сооружениях. Выставка будет работать ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 до 22:00. Попасть на нее можно по входному билету в центр "Космонавтика и авиация".

Теги
Россия
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