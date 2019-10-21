Очередная акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 24 по 26 октября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вторая осенняя акция "День без турникетов" состоится в Москве 24-26 октября. Ее участники познакомятся с деятельностью различных предприятий и мануфактур и узнают секреты производств от профессионалов, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Акция "День без турникетов" под девизом "Рабочая среда" пройдет с 24 по 26 октября. Участники посетят столярный центр "DIY Академия", детский город мастеров "Мастерславль", Компьютерную Академию ШАГ, научатся 3D-анимации. При помощи наставников каждый желающий сможет испытать себя в деле", - говорится в сообщении.

Магазин Леруа Мерлен ЗИЛ приглашает участников в большую мастерскую, оснащенную профессиональным оборудование, где все пространство направлено на развитие творческого потенциала и продвижения культуры DIY (Do-It-Yourself - "сделай своими руками").

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 100 тыс. человек и более 200 инновационных производств столицы. Предыдущая акция состоялась в сентябре этого года. В ней приняли участие более 30 компаний и около 5 тыс. человек.