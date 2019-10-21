Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: угроза взрыва в магазине Metro в Москве оказалась ложной

Ранее сообщалось, что из здания эвакуировали 150 человек

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Угроза взрыва в гипермаркете Metro на юго-востоке Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили помещения магазина, угроза оказалась ложной", - сказал собеседник агентства. Из здания торгового центра было эвакуировано более 150 человек.

Ранее источник сообщил, что от неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу: 1-я Дубровская улица, дом 13а, стр. 1. Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположен центр оптовой торговли Metro.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Избитая на митинге 10 августа в Москве девушка подала в суд на СК за бездействие
В Басманном суде сообщили, что заявление Дарьи Сосновской поступило в канцелярию, но решения по нему еще не принято
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС