Источник: угроза взрыва в магазине Metro в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Угроза взрыва в гипермаркете Metro на юго-востоке Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили помещения магазина, угроза оказалась ложной", - сказал собеседник агентства. Из здания торгового центра было эвакуировано более 150 человек.

Ранее источник сообщил, что от неизвестного поступило сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу: 1-я Дубровская улица, дом 13а, стр. 1. Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположен центр оптовой торговли Metro.