Еще 20 км выделенных полос для общественного транспорта введут в Москве до конца года

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Столичные власти планируют сделать еще 20 км выделенных полос для городского транспорта и такси до конца года. Об этом сообщил в понедельник в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

"Там, где транспорт идет по выделенкам, его скорость увеличивается на 15-30%. До конца года планируем сделать еще 20 км А-полос", - написал он.

При этом градоначальник добавил, что протяженность выделенных полос в Москве составляет уже 346 км, по которым в сутки проезжают свыше 3,3 млн пассажиров городского транспорта и такси.