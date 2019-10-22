Глава "Комитета за гражданские права" заявил, что в их московском офисе ведутся обыски

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в отделении общественной организации "Комитет за гражданские права" в Москве. Об этом ТАСС во вторник заявил председатель организации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

"Порядка 10-15 человек пришли в офис, проводят обыск. Меня как руководителя организации туда не пустили. Сейчас уже более получаса в помещение не пускают адвоката", - сказал он.

В настоящий момент официальным комментарием МВД России ТАСС не располагает.